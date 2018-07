Sem Rafael Marques, Hungaro faz testes no Botafogo O técnico Eduardo Hungaro deu sequência ao trabalho de preparação do Botafogo para o início da temporada 2014 com a realização de um treinamento que não teve as presenças dos atacantes Rafael Marques e Hyuri, que podem deixar o clube e foram poupados do trabalho em Saquarema. Assim, o treinador aproveitou a atividade para fazer testes.