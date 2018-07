Sem Rafael Sobis, Corinthians ainda busca reforço para o ataque

SÃO PAULO - André, Wellington Nem, Lucas Pratto e agora Rafael Sobis - defende o Fluminense nesta quinta-feira e praticamente põe fim às chances de vir ao Corinthians. As tentativas frustradas do clube em encontrar um atacante começam a ferver o ambiente alvinegro. Conselheiros já cobram do presidente Mário Gobbi o fato de ter seis pessoas com função de auxiliar Mano Menezes e de não conseguirem fechar com um homem de frente.

A bronca é que o clube só contrata jogador para o setor defensivo - o lateral Ferrugem e os homens de meio-campo Elias e Petros. Já havia acertado com Bruno Henrique (volante) e Uendel (lateral) recentemente, além de pagar salários para Jocinei e Guilherme Andrade e não utilizá-los.

Gobbi é questionado sobre a necessidade de contar com quatro auxiliares no comando do futebol - Alessandro, Silvinho, Sidnei Lobo e Fábio Carille - um olheiro, Mauro da Silva, além do gerente Edu Gaspar.

A bronca é pelo fato de o clube ter liberado Alexandre Pato e agora Sheik e de não conseguir uma reposição rápida para o ataque. Ainda mais com o Corinthians arcando com parte dos salários destes jogadores "reforçando times rivais."

A diretoria dava como certa a chegada de Sobis e agora já volta a pensar em um plano B. Sobis ganhou força no Flu com a chegada de Cristóvão Borges e ainda é um dos favoritos da Unimed, parceira dos cariocas.

Kleber Gladiador, pouco aproveitado no Grêmio, é uma opção desde que aceite diminuir seu salário, na casa dos R$ 600 mil mensais. No clube, o pessimismo impera com a possibilidade de iniciar o Brasileirão sem um grande nome de frente. E nesta quinta-feira, Elias será apresentado.