Sem Ramirez, Bahia tenta se afastar da degola diante do Vasco

Sem poder contar com Ramirez, um dos principais jogadores do time, o Bahia vai enfrentar o Vasco neste domingo, às 16 horas, em São Januário, para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O confronto será válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Daniel deve ser o substituto de Ramirez, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no jogo passado. "O Daniel pode ser, sim, um dos substitutos. Ele vem se recuperando da covid-19, teve poucas sessões de treino. Fatalmente, começando jogando, não suporta os 90 [minutos]. Então tudo será levado em consideração. A gente vai fazer uma avaliação no nosso grupo para ver quem será o melhor substituto para o Ramírez", comentou o técnico Dado Cavalcanti.

Por outro lado, o treinador poderá contar com Matheus Bahia, que desfalcou o time diante do Corinthians. O lateral reassume a posição pelo lado esquerdo. Estas serão as únicas mudanças em relação ao time que derrotou os paulistas por 2 a 1, na última quinta-feira em Salvador.

"Temos que ser competitivos. Atuamos assim contra o Corinthians e conquistamos o resultado positivo. Precisamos seguir nessa batida. Se acontecer, vamos sair dessa situação. Estou aqui para dar meu máximo ao clube e deixá-lo no lugar que ele merece", completou o treinador.

Com o triunfo para cima do Corinthians, o Bahia deixou a zona de rebaixamento ao passar o Fortaleza. Ambos somam 35 pontos, mas o time baiano leva a melhor no número de vitórias: 10 a 8.