Sem receber há três meses, atletas do Náutico fazem greve

Com três meses de salários atrasados e quatro de direitos de imagens, o elenco do Náutico aderiu à grave uma rodada antes da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, os jogadores optaram por não trabalhar como forma de mostrar insatisfação com o desenrolar da situação.

O início da manhã, o elenco estava em campo pronto para iniciar as atividades. Mas rapidamente a situação se inverteu e logo às 9 horas parte dos jogadores havia ido embora. Agora, sem um desfecho para tal fato, a diretoria cogita, inclusive, mandar a campo o time sub-20 no próximo sábado, na última partida da Série B, contra a Ponte Preta.

Essa é a primeira atitude que os jogadores tomam por conta do atraso salarial. O elenco vinha monitorando a diretoria, que havia prometido pagar os atrasados até quarta-feira. Nesta manhã, os jogadores receberam informações negativas sobre a procura do clube por dinheiro, e optaram por não treinar. A diretoria do Náutico afirma que a greve dos jogadores é pontual e que eles devem voltar a treinar nesta sexta-feira.