Sem receber, Lucas Lima pode deixar o Santos em 2015

O meia Lucas Lima, um dos grandes destaques do Santos na temporada, está entre os jogadores que não recebem os vencimentos há quase 90 dias. Isso significa que ele pode reivindicar seus direitos federativos na justiça, sem que o clube possa recorrer. Ao contrário do volante Arouca, que declarou que não vai recorrer aos tribunais, o meia parece menos paciente.

"Vamos esperar e procurar o clube de uma forma ética para ver uma definição. Vamos ver se recebe ao menos um salário para passar o fim de ano. Se não derem uma posição, é diferente. Existe o interesse de clubes do Brasil e de fora", afirmou Edson Khodor, empresário do jogador.

Assim como o atacante Leandro Damião, o meia foi comprado pelo fundo de investimentos Doyen Sports junto ao Internacional, mas por um valor muito menor. Ao longo do segundo semestre, ele se tornou o organizador do time e fez a torcida de se esquecer de Montillo e Cícero. Em 47 jogos, anotou cinco gols.

Os detentores dos direitos do jogador - Santos/Doyen Sports (80%), Khodor Sports (10%) e Internacional (10%) - querem 15 milhões de euros (R$ 49 milhões) e pretendem vendê-lo para a Europa. "O salário está atrasado mesmo. Não vamos tomar uma atitude. Temos o respeito pelo Santos, mas vamos ter de pressionar. É difícil viver sem salário. A gente entende a mudança da diretoria, mas o jogador assina com o clube, não com o presidente. A preocupação é que pague ao menos uma parte", afirmou o empresário.

A estreia do time na temporada de 2015 será no dia 1.º de fevereiro contra o Ituano, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Será a reedição da final deste ano, que foi vencida pelo clube do interior em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeira adversário santista será o Londrina-PR.