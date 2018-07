Sem receber salários há dois meses, elenco do Marília faz greve

O retorno à elite do Campeonato Paulista depois de seis anos não é motivo para festa no Marília. Pelo contrário. A torcida está apreensiva com o momento do clube. É que o elenco mariliense completou, nesta segunda-feira, seu terceiro dia de greve por falta de pagamento dos salários.

Nesta segunda, o elenco teve uma reunião com o presidente Edinaldo Souza, o gerente de futebol Nei de Paula e representantes da Spring Sports, empresa que gerencia o futebol do Marília. Como não houve acordo para os dois meses de salários atrasados, a greve continuará até esta terça-feira, quando haverá novo encontro.

O advogado da Spring Sports, Adilson Pagoço, garantiu que o Marília quitará parte dos débitos até o final desta semana. Para isso, os dirigentes aguardam o pagamento da primeira parcela da cota de R$ 2,4 milhões das transmissões da tevê do Paulistão.

A parcela gira em algo em torno de R$ 600 mil. Metade está bloqueada pela Justiça do Trabalho de Marília, por conta de dívidas anteriores. Os demais R$ 300 mil seriam destinados para abater a dívida com o elenco atual.

Apesar da promessa de pagamento, Pagoço lamentou o fato de a notícia ter repercutido negativamente na cidade. "Tudo isso criou um clima de desconfiança da comunidade da cidade de Marília, que parece não acreditar no time", afirmou.

Esta foi a segunda greve em menos de 30 dias, já que no final de 2014 o elenco do Marília também se recusara a treinar por falta de pagamentos. A nova confusão acontece a 13 dias da estreia do clube no Paulistão, quando enfrentará o Corinthians, na Arena Corinthians, no dia 1.º de fevereiro.