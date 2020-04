Sem reembolso, Corinthians dá crédito a torcedores que compraram ingressos

O Corinthians comunicou que não vai reembolsar os torcedores que compraram ingressos para os jogos do time contra Ituano e Palmeiras, válidos pelo Campeonato Paulista. O clube optou por conceder créditos aos compradores. A primeira partida foi realizada sem a presença de público no estádio da equipe em função da pandemia do coronavírus, enquanto o segundo compromisso acabou sendo adiado pelo mesmo motivo.

Os torcedores "receberão um crédito no valor exato que foi pago pelo(s) ingresso(s) adquirido(s), o qual poderá ser utilizado para a compra ou para o abatimento no valor da compra de ingresso(s) para quaisquer jogos do Corinthians cujo mando seja na Arena Corinthians, desde que haja disponibilidade, conforme política de venda de ingressos aplicável àquele determinado jogo", comunicou o clube.

De acordo com o Corinthians, a decisão é embasada na Medida Provisória 948/2020, publicada no Diário Oficial na semana passada, que desobriga a devolução do dinheiro em caso de cancelamento de serviços, reservas e eventos, incluídos shows e espetáculos, desde que o evento seja remarcado ou sejam concedidos créditos. O clube também esclareceu que os créditos poderão ser usados em qualquer partida da equipe até o fim de 2021. A decisão de não realizar o reembolso também é válida para quem adquiriu ingressos pelo plano de sócio-torcedor.

"O crédito em questão poderá ser utilizado a partir do retorno das competições com portões abertos e, consequentemente, da reabertura das vendas dos ingressos, até 31 de dezembro de 2021. Por fim, esclarecemos que, em razão da concessão do crédito para ser utilizado até 31 de dezembro de 2021, não haverá reembolso dos valores pagos pelos ingressos adquiridos para os jogos acima mencionados", acrescentou o clube.