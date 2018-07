Sem reforços, Corinthians admite negociações frustradas

SÃO PAULO - O Corinthians já tentou contratar pelo menos cinco jogadores com o objetivo de reforçar a equipe na próxima temporada. Por falta de dinheiro e concorrência de outros clubes, nenhuma das negociações deu certo. A mais recente frustração foi a do meia Everton, do Atlético-PR, que deve ser anunciado em breve como reforço do Flamengo para a Copa Libertadores. O Corinthians tentou Everton, Marcelo (Atlético-PR), Elias (Flamengo), Rafinha (Bayern de Munique), Jucilei (Anzhi). Todos esses nomes estavam na lista de reforços da diretoria corintiana.

Desse grupo, só Jucilei ainda tem chance de ser contratado - todos os demais estão descartados. O principal problema é a falta de dinheiro do Corinthians. A diretoria decidiu que não vai fazer grandes investimentos em reforços. Por isso não abriu sequer negociação com o Atlético-PR por Marcelo, revelação do Campeonato Brasileiro. "Pediram 12 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões), é um valor fora da realidade para o futebol brasileiro", disse Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians.

Elias, por sua vez, pediu salário alto demais (R$ 500 mil). Além disso, o clube teria de pagar pelo menos 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões) ao Sporting, de Portugal. Já Rafinha preferiu renovar seu contrato com o Bayer de Munique até 2017. Roberto de Andrade diz que a única contratação que está "encaminhada" é a do lateral-esquerdo Uendel, de 25 anos, da Ponte Preta. Falta, porém, a assinatura do contrato.