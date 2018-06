Sem reforços, Fla sobe seis jogadores da Copa São Paulo para o elenco principal

Ainda sem apresentar reforços no início do ano, o Flamengo subiu para a equipe profissional seis jogadores que se destacaram na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como parte do planejamento estabelecido em 2017.

O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Patrick, o lateral-esquerdo Michael, os meias Lucas Silva e João Pedro e o atacante Wendel farão parte do elenco principal do clube carioca, que, como terminou a temporada mais tarde em razão da disputa da final da Copa Sul-Americana, retorna aos treinos apenas no próximo sábado.

Com a saída dos seis atletas, o Flamengo incorporou ao elenco que disputa a Copa São Paulo outros quatro jovens: o goleiro Pedro Caracocci, o zagueiro Aderlan, o lateral-esquerdo Pablo e o atacante Samuel. Com um empate e duas vitórias, a última sobre o Oeste, a equipe se classificou em primeiro do seu grupo e enfrentará nesta sexta-feira o Elosport, em Barueri, na segunda fase da competição.

Acostumado a revelar talentos para o futebol, o Flamengo terminou a temporada com dois jovens das divisões de base na equipe titular: o meia Lucas Paquetá e o centroavante Felipe Vizeu. Além deles, Vinicius Júnior, negociado com o Real Madrid, e o centroavante Lincoln, de apenas 16 anos, também são formados nas categoria de base do clube carioca.