Sem reforços, Mano aposta em trio com Renato Augusto, Pato e Guerrero

São Paulo - Mano Menezes vai apostar em três jogadores, todos já conhecidos da torcida, para montar o Corinthians que vai iniciar o Campeonato Paulista: Renato Augusto, Alexandre Pato e Guerrero. Nas conversas preliminares que teve com a diretoria, por troca de e-mails e telefonemas, o novo treinador já sabe das dificuldades que o clube enfrenta para contratar jogadores e disse que vai trabalhar com o que está a seu alcance.

Mano, que será apresentado dia 6 de janeiro, torce para que Renato Augusto não se machuque e, principalmente, para que Alexandre Pato se transforme, na prática, no craque do time. Pato e Guerrero, acenou o treinador aos dirigentes, serão titulares neste início de temporada - o Corinthians estreia no Paulistão dia 19 de janeiro, fora de casa, contra a Portuguesa.

Estes três jogadores tiveram um segundo semestre muito ruim - assim como todo o time. Renato Augusto sofreu com lesões graves que o tiraram da maioria dos jogos. Guerrero se dividiu entre Corinthians e a seleção peruana - e no fim do ano, sofreu lesão no pé esquerdo. Pato jamais emplacou sob o comando de Tite - foi reserva em boa parte da temporada.

Mano se mostrou contrário à venda de qualquer um desses jogadores, mesmo a de Alexandre Pato, até então dada como certa a clubes europeus depois que o atacante perdeu o fatídico pênalti nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

A diretoria disse ao treinador que, além de manter esses três jogadores no elenco, vai fazer de tudo para não vender o zagueiro Gil, que recebeu sondagens de clubes europeus. Gil, Ralf, Renato Augusto, Pato e Guerrero formariam a espinha dorsal do time de Mano Menezes.

CARA NOVA

O único reforço certo, por ora, é o lateral-esquerdo Uendel, que estava Ponte Preta. Mas ele vem, à princípio, para ser reserva de Fábio Santos. As contratações de "impacto" não vingaram. Rafinha, do Bayer de Munique, renovou seu contrato com o clube alemão até 2017. Marcelo, revelação do Campeonato Brasileiro, vai permanecer no Atlético Paranaense, que se negou a vender o jogador por menos de 10 milhões de euros.