Sem reforços, PSG vence time sueco em amistoso

Uma das estrelas do elenco do PSG, Lucas até ficou no banco, mas não entrou em campo, ainda se recuperando por ter tido pouco tempo de férias - ele jogou a Copa das Confederações com a seleção brasileira. Dos seus compatriotas, só Maxwell e Thiago Motta jogaram, ambos como titulares. Alex também esquentou o banco.

Dos reforços (o zagueiro Marquinhos, o lateral Digne e o atacante Cavani), nenhum entrou em campo em Estocolmo. Os gols da partida foram anotados pelo meia Chantôme e pelo jovem atacante Ongenda (18 anos), ambos no segundo tempo de jogo.

Também nesta terça-feira, o Newcastle jogou contra o Paços de Ferreira (Portugal) e empatou em 1 a 1 na casa do adversário. O Mallorca enfrentou o Cambuur Leeuwarden, da Holanda, e perdeu de 1 a 0.