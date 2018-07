Sem registro na CBF, Zé Roberto adia estreia no Grêmio

Zé Roberto esperava fazer sua estreia neste domingo, quando atuaria diante da torcida gremista, no Olímpico, contra o Flamengo. O volante já estava até escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, na esteira da queda do time na Copa do Brasil, na noite de quinta-feira.

A escalação do principal reforço do time para o Brasileirão serviria para apagar a decepção diante do Palmeiras. O treinador, porém, terá que mudar de ideia. Zé Roberto não poderá jogar porque o Grêmio não conseguiu reunir toda a documentação necessária do atleta, que defendia o Al Gharafa, do Catar, antes de ser anunciado pelo time brasileiro.

A estreia do jogador deverá acontecer somente no dia 1º de julho, na partida contra o Atlético Mineiro, no Olímpico, pela sétima rodada do Brasileirão.