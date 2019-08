Sem Reinaldo, São Paulo tem volta de Bruno Alves e Everton; Pato pode jogar

O lateral-esquerdo Reinaldo virou desfalque no São Paulo para a partida contra o Vasco, domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e terá de cumprir suspensão. A opção natual no elenco tricolor para a posição é Léo.

Por outro lado, o técnico Cuca voltará a ter o zagueiro Bruno Alves e o meia-atacante Everton à disposição. A dupla foi desfalque diante do Athletico-PR porque estava suspensa.

Há ainda a expectativa de Alexandre Pato retornar ao time. O atacante foi desfalque nos últimos dois jogos por causa de uma pancada sofrida na coxa esquerda. Ele voltou a trabalhar em campo na última terça-feira e deve estar recuperado até o confronto com o Vasco.

O atacante Toró também perdeu os últimos dois jogos. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve permanecer como desfalque para a partida de domingo. Pablo, em transição física após lesão no tornozelo, ainda não voltará a ficar à disposição.

O São Paulo treina na manhã desta quinta-feira em Curitiba antes de retornar à capital paulista. O jogo contra o Vasco será no domingo, às 16h, em São Januário. A equipe é a quarta colocada do Brasileirão, com 30 pontos.