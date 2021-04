Sem Renato Gaúcho, Grêmio empata com Caxias e adia classificação no Estadual

Na primeira partida sem Renato Gaúcho, o Grêmio não saiu de um empate com o Caxias por 0 a 0 no Estádio Centenário, em Caxias, em duelo adiado ainda válido pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. O time foi dirigido por Thiago Gomes, técnico do time sub-23 e agora interino.

Esta foi a primeira partida do Grêmio sem o técnico Renato Gaúcho, desligado após a eliminação da última quarta-feira para o Independiente del Valle, do Equador, pela terceira fase da Copa Libertadores da América.

Por outro lado, o confronto em Caxias do Sul marcou a estreia do experiente lateral-direito Rafinha com a camisa do time tricolor. O jogador havia sido anunciado no final do mês de março, mas só agora reuniu condições físicas.

A igualdade manteve o Grêmio na vice-liderança do Estadual, agora com 18 pontos. O time poderia garantir classificação antecipada, caso vencesse o confronto, o que não aconteceu. O Caxias aparece na quarta colocação com 15 pontos, ainda na briga por vaga nas semifinais.

Os primeiros 45 minutos foram de domínio do Grêmio, que teve maior posse de bola, mas por outro lado pouco finalizou à meta do goleiro Marcelo Pitol. O Caxias teve postura mais ofensiva e não conseguiu encaixar contra-ataque para sair na frente do placar.

Na etapa final os times apresentaram o mesmo futebol, o Grêmio tendo ligeira vantagem quando conseguiu entrar na área do Caxias. Aos 34 minutos, após cruzamento, Marcelo Pitol falhou e a bola sobrou para Elias, que desperdiçou chance inacreditável.

O Grêmio voltará a campo no domingo para enfrentar o Novo Hamburgo às 20 horas, na Arena, em Porto Alegre. Já o Caxias jogará apenas na terça-feira, quando receberá o Ypiranga às 20 horas, novamente no Centenário, em Caxias do Sul.