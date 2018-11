Sem Renato Gaúcho, Grêmio inicia preparação para última rodada

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e iniciaram a preparação para a partida contra o Corinthians, neste domingo, na Arena Grêmio, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas uma ausência foi sentida em campo. O técnico Renato Gaúcho não deu as caras - ficou na porta do vestiário por alguns minutos e depois voltou ao prédio que serve de concentração no clube - no momento em que trata da renovação de contrato e tem seu nome especulado para assumir o Flamengo em 2019.

Está previsto um encontro do treinador com o presidente Romildo Bolzan Júnior nesta quarta-feira para tentar definir o seu futuro. A ideia era que essa reunião acontecesse na última segunda, em Porto Alegre, mas Renato Gaúcho preferiu ir de Salvador, onde o Grêmio empatou sem gols contra o Vitória no domingo, para um dia de descanso no Rio de Janeiro.

Para o jogo contra o Corinthians, que pode ser a despedida de Renato Gaúcho após dois anos e três meses de trabalho, o Grêmio não terá o zagueiro Pedro Geromel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo reserva Juninho Capixaba, que tem os direitos econômicos presos ao rival paulista.

Sem Pedro Geromel, o Grêmio deve ter Marcelo Oliveira na defesa contra o Corinthians. Leonardo deve voltar à lateral direita e Matheus Henrique retoma o espaço no meio de campo, após cumprir suspensão. Uma provável escalação é: Paulo Victor; Leonardo, Kannemann, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson (Ramiro), Jean Pyerre e Everton; Jael.

A primeira atividade para enfrentar a equipe paulista teve foco na recuperação física dos atletas, que atuaram contra Flamengo e Vitória nos últimos dias. Os titulares trabalharam exclusivamente na academia, com a exceção do zagueiro Kannemann e do volante Michel, que terminaram a atividade com corridas ao redor do gramado.

A única atividade com bola foi para os goleiros. Paulo Victor, Bruno Grassi, Breno e Phelipe Megiolaro realizaram uma atividade específica sob orientação do preparador de goleiros Rogério Godoy.

Com 63 pontos, o Grêmio foi ajudado pelo empate sem gols do São Paulo contra o Sport e permaneceu na quarta colocação, que dá vaga direta à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Os dois times têm a mesma pontuação, mas os gaúchos ficam na frente por terem mais vitórias (17 a 16).