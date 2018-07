Sem René Simões, auxiliar treina o Botafogo; clube anuncia dois reforços Um dia após a demissão do técnico René Simões, o auxiliar Jair Ventura assumiu o time interinamente. Sua primeira ação foi conduzir um treino fechado à imprensa, nesta quinta-feira, para testar jogadas com foco no jogo contra o Náutico, marcado para este sábado no estádio do Engenhão, no Rio. A equipe pernambucana é adversária direta do clube alvinegro na luta pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.