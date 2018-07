Sem renovar contrato, Denis se despede do São Paulo nas redes sociais

Não foi somente o zagueiro Lugano que se despediu do São Paulo no domingo. O goleiro Denis também esteve com o time numa partida oficial pela última vez. Nesta terça-feira, ele oficializou sua despedida, em mensagem de agradecimento ao clube paulista nas redes sociais.

"Encerrei contra o Bahia a minha passagem pelo São Paulo. Posso falar com propriedade que o São Paulo é literalmente a minha segunda casa. Foram nove anos vivendo intensamente o prazer de defender esse clube sem igual, quase um terço de toda minha vida, mas o futebol é feito de ciclos e a hora de sair chegou", disse o goleiro, que não chegou a entrar em campo no domingo.

Denis tinha contrato até o fim deste ano. Mas não teve o vínculo renovado. O goleiro foi o primeiro a ganhar uma oportunidade no gol de São Paulo, no início de 2016, após a aposentadoria de Rogério Ceni. No entanto, não aproveitou suas chances e viu sua vaga ser ocupada por Renan Ribeiro e Sidão nos últimos meses.

"Não tenho nada do que reclamar, apenas a agradecer por tudo o que vivi aqui. As experiências boas vieram para me trazer alegrias e as ruins para me ensinar e me fazer ainda mais forte", declarou o goleiro de 30 anos, em seu perfil no Instagram, sem revelar qual será o seu destino.

Ele agradeceu ao clube, aos jogadores e aos torcedores do São Paulo. "Obrigado de coração a todos que torceram por mim, me apoiaram e me ajudaram de alguma forma ao longo dessa trajetória. Agradeço especialmente também a todos os meus companheiros de equipe, funcionários e amigos que fiz no clube. Sentirei saudades e ficarei sempre na torcida por todos vocês. Podem ter certeza de que saio daqui ainda mais preparado para os novos desafios que terei pela frente."