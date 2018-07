Sem renovar contrato, Vasco dispensa Carlos Alberto

RIO - A diretoria do Vasco anunciou nesta quinta-feira que não vai renovar o contrato de Carlos Alberto. Dispensado, o meia nem treinará mais com o restante do grupo e está liberado para fechar com outros clubes.

"A direção do Club de Regatas Vasco da Gama vem informar que não renovará o contrato do atleta Carlos Alberto", registrou nota oficial no site do clube. "Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na continuidade de sua carreira. O clube informa ainda que o atleta Carlos Alberto está liberado dos treinamentos até o fim do seu contrato".

O Vasco decidiu pela saída do jogador um dia depois de anunciar o retorno de Dorival Júnior, em substituição a Paulo Autuori, que demonstrava interesse no futebol do experiente atleta.

Curiosamente, Carlos Alberto era um dos principais jogadores do Vasco na época em que Dorival comandou o time, em 2009. Juntos, os dois levaram o time de volta a Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem o armador, o Vasco deve ter o retorno do ídolo Juninho Pernambucano. O meia deve ser confirmado no time nos próximos dias.