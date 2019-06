Sem renovar contratos, Sturridge e Alberto Moreno deixam o Liverpool

Campeão europeu no último fim de semana, o Liverpool anunciou nesta terça-feira as saídas do atacante Daniel Sturridge e do lateral-esquerdo Alberto Moreno. O clube explicou que os contratos dos jogadores chegaram ao fim com o encerramento da temporada 2018/2019 e não serão renovados.

No Liverpool desde janeiro de 2013, Sturridge marcou 67 gols em 160 partidas pelo clube. Ele foi destaque da equipe na temporada 2013/2014, quando o clube foi vice-campeão inglês, mas perdeu espaço após a chegada de Jürgen Klopp em outubro de 2015.

Klopp disse que Sturridge "conquistou o direito de ser considerado um dos grandes da história moderna do Liverpool" e o classificou como "um dos melhores finalizadores que eu já vi na minha vida."

Moreno estava no Liverpool desde que foi contratado junto ao Sevilla em agosto de 2014, tendo disputado 141 jogos. Nas últimas duas temporadas, perdeu a condição de lateral-esquerdo titular para Andrew Robertson.

"Alberto é uma pessoa cuja personalidade se reflete em como ele joga. Cheio de vida, cheio de energia, sempre positivo. Um personagem inacreditável que está sempre disposto a dar tudo de si para o time", declarou Klopp.

E mesmo sem tê-los utilizado tanto, o treinador destacou a importância de ambos para o sucesso recente do Liverpool. "Eles estavam aqui quando cheguei para ser técnico e durante esse período eles, assim como outros, ajudaram a nos estabelecer como uma equipe que estava caminhando na direção certa. Sem eles, não seríamos o time e o clube que somos neste momento", concluiu.