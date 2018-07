Sem resistência, Robinho pede para ser poupado de jogo

Robinho está sem resistência. A explicação é do treinador do Santos, Enderson Moreira, para o baixo rendimento do principal jogador santista nas últimas partidas e, principalmente, na derrota diante do Cruzeiro, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, quarta-feira, no Mineirão. A razão das más condições físicas do atacante é que ele pouco jogou pelo Milan na temporada 2013/2014 do futebol europeu - participou de 32 jogos, sendo só 20 como titular, e marcou apenas cinco gols. Neste período, ele sofreu três lesões, que o tiraram por um bom tempo da preparação rotineira e, para completar, foi dispensado da pré-temporada do clube italiano nos Estados Unidos entre julho e agosto.

"Vou conversar (com o técnico) para ver se dá para poupar, Seria bom", disse Robinho, após o jogo de Belo Horizonte, sinalizando que, se depender de vontade dele, não joga contra o Internacional, domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Além da falta de resistência, Robinho está entre os jogadores que apresentam o maior índice de desgaste nos jogos e por isso nem viajou para Santa Catarina, onde o Santos empatou com a Chapecoense sábado passado. Outros poupados foram Aranha, Edu Dracena, Alison, Arouca e Lucas Lima.

Oitavo colocado na classificação do Brasileiro, com 46 pontos, sete atrás do Internacional, que é o quarto, o Santos vai precisar fazer campanha de campeão e ainda torcer por tropeços dos concorrentes que estão acima na tabela nos sete jogos restantes para chegar ao G4. Com chances reduzidas de obter vaga para a Libertadores no Brasileiro, a Copa do Brasil passou a ser a prioridade e esperança de salvar o ano.

Por isso, Enderson deve deixar Robinho e outros titulares fora do confronto contra o Internacional. O treinador adiantou que vai tirar do jogo de domingo titulares que apresentarem problema de ordem física ou desgaste, mas só fez referência a Robinho.

"A questão é clara. Robinho sente falta de resistência. Por não ter participado da pré-temporada do Milan, ele deixou de trabalhar uma condição importantíssima, que é a parte da resistência, que permite que o atleta suporte melhor a sequência de jogos", disse Enderson, que é formado em Educação Física.

Desde da chegada ao Santos, no começo de agosto, Robinho atuou 15 vezes - 11 pelo Brasileiro, com três gols marcados, e quatro pela Copa do Brasil, com quatro gols anotados e uma assistência. E desfalcou o time em oito jogos.

THIAGO DE VOLTA

Thiago Ribeiro deve ser uma das novidades do time diante do Internacional. O atacante está recuperado de um edema na coxa e só não viajou com o time para Belo Horizonte em razão de um problema estomacal. David Braz vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e Bruno Uvini será o seu substituto.