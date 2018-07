Sem revelar destino, Internacional libera Dátolo e Vitor Júnior

PORTO ALEGRE - A diretoria do Internacional anunciou nesta sexta-feira a saída dos meias Dátolo e Vitor Júnior do clube. Os dois jogadores não vinham sendo aproveitados pelo técnico Dunga e acertaram suas transferências para outros clubes, que não foram revelados pela direção do clube gaúcho.

"O Internacional finalizou as transferências dos atletas Dátolo e Vitor Júnior nesta sexta-feira. Os jogadores foram liberados para acertarem detalhes contratuais com seus novos clubes, os quais farão o anúncio das contratações no momento adequado", anunciou o time gaúcho.

Dátolo chegou ao Inter no início de 2012 e empolgou a torcida ao marcar um gol logo na sua partida de estreia, um clássico Gre-Nal. Neste ano, porém, o argentino perdeu espaço no time e só disputou 14 partidas, sendo apenas quatro no Campeonato Brasileiro, o que permite a sua transferência para outro time da elite do País. Recentemente, seu nome foi ligado ao Vasco e ao Fluminense.

Já Vitor Júnior foi contratado pelo Inter no começo deste ano, mas nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Ele entrou em campo 12 vezes pelo clube gaúcho, mas apenas duas no Campeonato Brasileiro. O Coritiba seria o principal clube interessado na sua contratação.