Sem revelar destino, Napoli diz que emprestará chileno Vargas

SÃO PAULO - A novela Vargas está próxima do fim. O Napoli anunciou por meio de seu Twitter que o chileno será emprestado por seis meses para disputar a Copa Libertadores. O microblog oficial repercutiu declarações do diretor esportivo Riccardo Bigon, que fará o anúncio do destino do jogador nesta quarta. "Tomamos a melhor decisão técnica para valorizá-lo fazendo-o disputar a Libertadores", disse o dirigente.

O Grêmio aparece como o destino mais provável do meia-atacante após o presidente Juvenal Juvêncio anunciar que não negocia mais com os italianos. Entre as diversas reclamações do dirigente aparece justamente o fato do Napoli querer incluir no contrato uma cláusula que o permitiria chamar o atleta de volta a qualquer momento e sem nenhum ressarcimento ao clube. O São Paulo quer Vargas por 18 meses.

Antes otimista com a contratação, o técnico Ney Franco já fala em trabalhar o grupo sem o jogador. "A informação sobre o Vargas não é definitiva, mas existe essa dificuldade. O certo é que tenho outra formação da equipe e estou trabalhando com ela. Isso é responsabilidade do treinador e tenho um grupo qualificado, mas para o restante da temporada precisamos olhar com carinho esses atacantes", disse. Ao saber que os italianos só disponibilizariam o atleta por seis meses, o técnico disse que não se interessa.

A diretoria agora deve iniciar a procura por um novo nome, mas o treinador admite que não tem nenhum nome em vista no momento. "Hoje não temos nenhum nome no mercado para ser trabalhado. O primeiro nome foi o Montillo e depois o Vargas, mas eu tenho que fazer uma pesquisa para procurar oportunidades. Por enquanto, não temos um plano B".