Sem revelar time, Abel comanda treino tático do Fluminense antes de pegar o Bangu

O Fluminense realizou neste sábado o último treino antes do duelo contra o Bangu, domingo, às 17h, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O time tricolor será mandante da partida no estádio de Los Larios, na Baixada Fluminense, e o técnico Abel Braga optou por não revelar a escalação.

A equipe já está classificada para a semifinal da Taça Guanabara e busca agora garantir a liderança do Grupo C. Atualmente, o Fluminense é o primeiro colocado da chave, com nove pontos, três à frente do Vasco, que está em segundo. O Bangu, do atacante Loco Abreu, está em quarto lugar, com dois pontos.

Debaixo de um forte sol, o elenco realizou um treino tático e também trabalhou jogadas de bola parada. Na sequência aconteceu o tradicional recreativo. Abel Braga não confirmou ainda se o time jogará com força máxima na tentativa de manter os 100% de aproveitamento na competição - em três jogos, a equipe marcou sete gols e não sofreu nenhum.

Desgastados fisicamente, o volante Douglas e o atacante Henrique Dourado podem ser poupados. Isso porque o Fluminense terá um duelo decisivo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Visitará o Globo, no Rio Grande do Norte, na estreia das duas equipes no torneio, que a partir deste ano passou a definir classificação por meio de partida única nesta primeira fase.