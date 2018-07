Sem revelar time, Cristóvão relaciona 21 no Fluminense O Fluminense encerrou na manhã deste sábado a preparação para o duelo com o Santos, domingo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem definir o substituto do lateral-esquerdo Carlinhos, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.