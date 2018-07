Sem Réver, Atlético-MG terá Leonardo Silva no clássico O técnico Dorival Júnior confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro Leonardo Silva fará a sua estreia no Atlético-MG justamente contra o seu ex-clube, o Cruzeiro, no clássico deste sábado, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogador entrou na lista de 19 jogadores relacionados pelo treinador e fará dupla de zaga com Werley.