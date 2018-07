Sem Réver, Levir define os 21 relacionados do Atlético-MG

O técnico Levir Culpi definiu neste sábado os 21 relacionados do Atlético-MG para o jogo diante do Palmeiras, domingo, no Independência, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade na lista é a ausência do zagueiro Réver, que está contundido.

Réver se tornou desfalque depois que sentiu dores no tornozelo esquerdo no duelo diante da Chapecoense, quarta-feira. Ele segue fazendo tratamento e não terá condições de entrar em campo neste domingo. No seu lugar, Jemerson deve fazer dupla de zaga com Leonardo Silva.

As outras mudanças no Atlético-MG serão as entradas de Pedro Botelho e Jô. O lateral ocupará a vaga de Emerson Conceição, que vinha sendo muito criticado pela torcida, por opção técnica de Levir Culpi. Já o atacante volta depois de ter ficado fora contra a Chapecoense depois de faltar à reapresentação do elenco na segunda-feira e ser cortado da delegação. Ele entrará na vaga de André.

Confira os relacionados do Atlético-MG para pegar o Palmeiras:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Emerson Conceição, Alex Silva, Marcos Rocha, Pedro Botelho

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson, Leonardo Silva

Volantes: Pierre, Claudinei, Fillipe Soutto, Josué

Meias: Dátolo, Maicosuel

Atacantes: Guilherme, Luan, André, Diego Tardelli, Marion, Jô