Sem Ricardo Bueno, Guarani acerta com atacante que estava em Portugal

Após perder o atacante Ricardo Bueno para o Santa Cruz, o Guarani foi buscar outro nome para ser alternativa no setor ofensivo. A contratação de Murilo Oliveira, do Tondela, de Portugal, foi acertada nesta terça-feira e deve ser oficializada pela diretoria nos próximos dias.

Murilo tem 21 anos e começou a carreira no Mirassol, onde se destacou na campanha do acesso da Série A2 para a elite do Paulistão, em 2016. Algum tempo após o fim do Estadual, em julho, ele se transferiu para o Tondela. No time português, fez 22 partidas e marcou apenas um gol.

O atacante não chega com a responsabilidade que viria Ricardo Bueno. Além de ser menos experiente, atua de uma maneira diferente, aberto tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo, enquanto Bueno é mais um homem de referência no ataque.

Hoje, o técnico Vadão tem Eliandro como o principal nome da posição. Ele fez os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, na estreia da Série B, e tem oito gols marcados em 12 jogos com a camisa do Guarani.

As outras opções de atacante no elenco são Claudinho, que atuou ao lado de Eliandro na primeira rodada, Caíque, Gabriel Leite e Braian Samudio, além do meia Juninho, que também pode atuar mais adiantado.