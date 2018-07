Sem Ricardo Goulart, suspenso, Cruzeiro define os relacionados

Sem o suspenso Ricardo Goulart, o técnico Marcelo Oliveira definiu a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, no Mineirão. Júlio Baptista será o substituto de Goulart, um dos artilheiro do Brasileirão, com os mesmos 10 gols de Marcelo Moreno, também do Cruzeiro.

Ricardo Goulart não poderá entrar campo no meio de semana porque levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, no domingo. Além dele, não foram convocados os atacantes Judivan, jovem que acabou ser integrado ao grupo, e Neilton, contratado recentemente. O zagueiro Bruno Rodrigo e o atacante Borges ainda buscam a melhor forma física.

Em compensação, Marcelo Oliveira terá o retorno do lateral Egídio, recuperado de uma fratura na mão esquerda. Ele deve recuperar seu posto de titular do time na noite desta quarta. O volante Henrique também está de volta, após cumprir suspensão no fim de semana.

Desta forma, o Cruzeiro deve entrar em campo com: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Alisson; Marcelo Moreno.