Sem Ricardo Oliveira, Coritiba recebe o São Paulo em busca da reabilitação

O Coritiba quer mostrar que a goleada para o Fluminense, por 4 a 0, na última segunda-feira, já faz parte do passado e vai em busca da reabilitação no Brasileirão neste domingo. O time paranaense enfrentará o São Paulo, às 16 horas, no Couto Pereira, pela 13ª rodada.

Ainda sem conseguir emplacar uma sequência de bons resultados para sair da zona de rebaixamento, onde está desde o início do campeonato, o Coritiba aparece na 17ª colocação, com 11 pontos, correndo risco de cair para a lanterna, em caso de uma nova derrota.

Leia Também Danilo Avelar aponta Corinthians sólido na defesa e em busca do equilíbrio

Anunciado no início da semana para ser o camisa 9 do time, o experiente Ricardo Oliveira não foi relacionado pelo técnico Jorginho. Aos 40 anos, o jogador não atua desde março e por isso vai aprimorar a parte física.

Para o ataque, Jorginho tem o retorno de Neilton, recuperado de uma entorse no tornozelo, e Yan Sasse, que foi punido com quatro jogos pela expulsão contra o Corinthians e cumpriu dois, mas o clube obteve efeito suspensivo.

Diante da péssima atuação no Rio de Janeiro, Jorginho estuda fazer algumas mudanças no time titular do Coritiba. Uma certa é na lateral direita com Jonathan no lugar de Natanael, expulso contra o Fluminense.

"Temos que ultrapassar essa realidade com muito trabalho, não tem outra forma de sair dessa situação. Não adiantar ficar encontrando culpados. Eu sou o treinador, sou o responsável, e a gente vai buscar dar a volta por cima", disse Jorginho.