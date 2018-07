Atlético-MG empata no Chile e mantém a ponta na Libertadores

O Atlético Mineiro conseguiu um ponto importante fora de casa, nesta quinta-feira. Jogando no Estádio Monumental de Santiago, no Chile, sem poder contar com Robinho, o time brasileiro segurou o empate em 1 a 1 com o Colo Colo e comemorou manter a liderança do Grupo 5 ao fim de quatro rodadas. Tem sete pontos, contra cinco do rival desta noite e quatro Independiente del Valle. Se vencer o Colo Colo na quarta que vem, em Belo Horizonte, praticamente encaminha a classificação.

Robinho, que marcou três gols na goleada sobre a Tombense, no domingo, acabou sendo vetado pelo departamento médico por um motivo peculiar. O atacante sofreu uma picada de um inseto ainda em Belo Horizonte, antes da viagem ao Chile. Com a coxa inflada e com febre, ele não tinha condições de entrar em campo.

No lugar de Robinho, Diego Aguirre montou o ataque com Patric, Luan e Lucas Pratto. O Colo Colo apostou no abafa nos primeiros minutos, mas encontrou uma zaga atleticana bem postada. Só depois dos 20 minutos é que os brasileiros começaram a arriscar mais, mantendo a bola por bom tempo no campo de ataque.

Apesar da boa movimentação, o fato é que o primeiro tempo teve poucas chances de gol. As melhores foram dos chilenos, quase no intervalo, mas Paredes e Fierro erraram na conclusão.

Aguirre não gostou do time e mexeu no intervalo, com Hyuri e Dátolo nos lugares de Patric e Cazares. A equipe ganhou em movimentação e o jogo em emoção. As oportunidades de gol começaram a aparecer lá e cá, mas a bola não foi para a rede.

Dátolo quase fez de falta, Victor parou Valdés e Paredes, mas a chance do jogo foi desperdiçada por Tonso. Aos 40 minutos, ele ganhou dividida com Leonardo Silva, deixou Marcos Rocha no chão, saiu na cara de Victor e, ao invés de tirar do goleiro, fechou o olho, encheu o pé, e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA:

COLO COLO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

COLO COLO - Villar; Fierro, Baeza, Julio Barroso e Beausejour; Jaime Valdés, Esteban Pavez e Jorge Araya; Juan Delgado (Martín Rodríguez), Esteban Paredes e Tonso. Técnico - José Luís Sierra.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Cazares (Dátolo, depois Júnior Urso) e Patric (Hyuri); Luan e Lucas Pratto. Técnico - Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Gery Vargas (Bolívia).

CARTÕES AMARELOS - Beausejour, Jaime Valdés (Colo Colo), Leandro Donizete e Rafael Carioca (Atlético-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental, em Santiago (Chile).