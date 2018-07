Palmeiras faz coletivo com Zé Roberto entre os titulares

O Palmeiras terá mudanças para encarar a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21 horas, no Allianz Parque. Pelo segundo dia consecutivo, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treinamento coletivo e deu pistas da provável formação do time que vai jogar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença de Zé Roberto entre os titulares. Ele está recuperado de dores musculares.

Sem poder contar com Lucas Barrios e Gabriel Jesus, que estão com as seleções paraguaia e olímpica brasileira, respectivamente, o treinador montou a formação titular com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e João Paulo; Thiago Santos, Andrei Girotto e Zé Roberto; Rafael Marques, Dudu e Alecsandro.

Desfalques certos são o zagueiro Jackson e o lateral-esquerdo Egídio, ambos suspensos, além dos volantes Gabriel e Arouca e do meia Cleiton Xavier, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e nesta segunda-feira fez um trabalho na academia. Depois, foi ao gramado apenas para correr em torno do campo.

Outro jogador que deve ser desfalque é Robinho. O meio-campista chegou a participar do treinamento no domingo, que foi realizado sem a presença da imprensa, mas nesta segunda-feira ficou apenas na academia fazendo trabalhos de recondicionamento físico.

Outros desfalques do treino do Palmeiras foram o volante Julen e o meia Fellype Gabriel. O primeiro se recupera de dores musculares e o segundo está com dores nas costas.

Quanto a Barrios e Gabriel Jesus, ambos ainda podem jogar. Barrios atuará pela seleção do Paraguai nesta terça-feira contra a Argentina e parece ter menos chances de estar em campo na quarta. Já Gabriel Jesus participará de um amistoso nesta segunda-feira contra o Haiti e na terça já vai se reapresentar na Academia de Futebol junto com o lateral-direito João Pedro, outro que também foi convocado para o time olímpico do Brasil. Ambos serão avaliados para saberem se terão condições físicas para, pelo menos, ficarem no banco de reservas contra a Ponte.

Caso não possa contar com Barrios, Marcelo Oliveira pode escalar Alecsandro ou Cristaldo na frente. O treinador começou o coletivo com Alecsandro entre os titulares, mas durante a atividade o substituiu pelo argentino. O time reserva do coletivo foi formado no início por Aranha; Nathan, Leandro Almeida, Jackson e Egídio; Amaral, Matheus Sales, Kelvin e Allione; Mouche e Cristaldo.

O elenco palmeirense realiza o último treinamento antes de encarar a Ponte Preta nesta terça-feira, às 15h30, na Academia de Futebol.