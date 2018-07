Sem Robinho, técnico pode mudar forma de jogar do Santos

O técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Robinho a partir da próxima semana, pois o jogador estará com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Peça fundamental e titular absoluto de sua equipe, o atacante será uma ausência sentida e o comandante do Santos pensa até em mudar o esquema tático em função dos possíveis substitutos.

"Pode ser, estamos pensando em alguma coisa. Podemos usar jogadores que já entraram em outras partidas, mesmo que sejam de outra posição. Diante do adversário saberemos o que é melhor. Na quarta-feira, depois desse jogo, contra o São Paulo, saberemos como é melhor", explicou o treinador, depositando suas fichas nos novos nomes do elenco. "Os reforços chegaram e também ficam à disposição."

Ele se refere às chegadas do meia Marquinhos, que veio do Audax, e dos atacantes Nilson (Cianorte-PR) e Neto Berola (Atlético-MG), o mais famoso dos três. Contra o Sport, Robinho fará sua despedida da equipe e, se não renovar contrato, não jogará mais pelo Santos.

"O Robinho é um jogador que dispensa comentários e torço para que ele fique com a gente. Aliás, nem penso na hipótese de sua saída, já vou ter de pensar durante sete jogos que ele estará com a seleção. Torço para que ele fique, pois é identificado com o clube, está jogando bem e é imprescindível para a nossa continuidade", comentou Marcelo Fernandes.