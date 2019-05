Sem Rodrigo Dourado, Internacional fecha preparação para jogo contra o Cruzeiro

Após o empate contra o River Plate que garantiu a terceira colocação geral na fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional volta suas atenções para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro e terminou neste sábado a preparação para o jogo diante do Cruzeiro no domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Buscando se recuperar na tabela após a derrota perante o Palmeiras na rodada anterior, o técnico Odair Hellmann comandou uma atividade recreativa e um exercício de cruzamentos e finalizações no CT Parque Gigante. O volante Rodrigo Dourado não participou do treinamento e será reavaliado antes da partida. O restante do grupo trabalhou normalmente, mas o treinador colorado não confirmou a escalação do time para o jogo.

Depois do treino, o meio-campista Rodrigo Lindoso, que pode entrar no lugar de Dourado na escalação titular do time, concedeu entrevista coletiva e falou da expectativa para enfrentar o Cruzeiro. "É mais um jogo grande, um jogo difícil. Temos que ter atenção, tem tudo para ser um grande jogo, jogamos na nossa casa, será uma atmosfera boa e estamos bem preparados. Temos tudo para fazermos uma boa partida", afirmou o jogador.

O provável time do Internacional para enfrentar o Cruzeiro tem: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso (Rithely), Nonato, Edenílson, Nico López e D'Alessandro (Sarrafiore); Paolo Guerrero. Em caso de vitória, o Internacional chegará a seis pontos em quatro jogos no Campeonato Brasileiro e pode se afastar da zona de rebaixamento.