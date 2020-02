Sem Rodriguinho, Cruzeiro terá cinco reforços para enfrentar o Tupynambás

O técnico Adilson Batista contará com cinco reforços para o duelo do Cruzeiro com o Tupynambás domingo, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. João Lucas, Filipe Machado, Everton Felipe, Jhonata Robert e Roberson foram regularizados e podem estrear pelo time.

Os desfalques para a partida serão o volante Adriano, em tratamento por causa de uma pancada na perna direita sofrida na partida diante do Villa Nova na última terça-feira, e o meia Marco Antônio, que apresentou desgaste muscular na coxa direita.

O treinador também não conta mais com Rodriguinho, que deve assinar a rescisão de contrato na próxima semana. O jogador não aceitou os moldes de pagamento proposto pelo clube, que pretendia reduzir seu salário. O Cruzeiro e o empresário do atleta agora negociam como será o pagamento dos salários atrasados.

O provável Cruzeiro para o duelo de domingo em Juiz de Fora deve contar com: Fábio, Léo, Cacá, Edilson e Rafael Santos; Jadsom, Felipe Machado, Maurício, Everton Felipe, Alexandre Jesus e Judivan.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Vitor Eudes.

Laterais: Edilson, João Lucas e Rafael Santos.

Zagueiros: Cacá, Edu, Léo e Arthur.

Meio-campistas: Jadsom, Filipe Machado, Pedro Bicalho, Maurício e Everton Felipe.

Atacantes: Welinton, Judivan, Jhonata Robert, Alexandre Jesus, Roberson e Caio.