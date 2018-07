Sem Roger, Odair evita apontar time titular do Inter para estreia

O técnico Odair Hellmann não contou com o atacante Roger no treino do Internacional desta sexta-feira, na reta final da preparação do time para seu aguardado retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador está perto de definir sua saída do clube gaúcho para acertar a transferência para o Corinthians.

+ Confira os jogos do Inter no Brasileiro

Enquanto os demais jogadores foram para o gramado do CT do Parque Gigante, Roger ficou somente na academia. A ausência aumentou ainda mais a expectativa sobre a eventual saída para o Corinthians. O atacante não deve ser relacionado pelo treinador, neste sábado, para o duelo de estreia no Brasileirão, contra o Bahia, domingo, no Beira-Rio.

Sem Roger, Odair evitou apontar no treino desta sexta a formação titular do Inter para esta partida. O time deve ser definido na atividade a ser realizada na manhã deste sábado. Nesta tarde, o treinador apenas dividiu o elenco em três times de oito jogadores no campo reduzido.

Após o treino, o treinador concedeu entrevista coletiva, mas evitou falar sobre a situação de Roger. No entanto, demonstrou preocupação com o ataque colorado para o jogo de estreia, uma vez que Leandro Damião ainda está machucado e William Pottker ainda está voltando aos poucos ao time.

Odair confirmou que Pottker entrará em campo no domingo, mas não indicou se será titular. "Ele tem a possibilidade de jogar 60, 70 minutos. Temos essa possibilidade de ser titular. Se ele não iniciar o jogo, vai atuar por 45 minutos ou um pouco menos. Mas o mais importante é que ele está bem. Amanhã [sábado] a gente vai fazer a definição pensando na equipe", declarou o treinador.