Sem Rogério Ceni, Flamengo ainda terá time alternativo contra o Botafogo

O Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no CT do Ninho do Urubu e finalizou a preparação para o clássico contra o Botafogo, marcado para quarta, às 21h35, no Engenhão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O clube rubro-negro divulgou a lista de relacionados e o grupo será o mesmo que vem atuando nos últimos jogos, ainda sem os principais jogadores.

Não há novidades na lista de relacionados, nem mesmo há a inclusão de mais reforços do grupo principal. O elenco que iniciou a disputa do Estadual é composto por jovens e conta com alguns atletas do time principal, como o goleiro Hugo Souza, os zagueiros Leo Pereira e Bruno Viana, os laterais Matheuzinho e Renê, os volantes Hugo Moura, Pepê e Gomes e os atacantes Michael, Vitinho e Pedro.

E o técnico Rogério Ceni, embora já tenha voltado de férias, não estará no banco no Engenhão. Com isso, Maurício Souza, técnico do sub-20, segue no comando ao menos por mais uma rodada. A tendência é de que ele repita no clássico a escalação que começou a partida diante do Resende, vencida por 4 a 1. Na ocasião, foram a campo Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.

Com três vitórias em quatro jogos e nove pontos conquistados, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca, atrás do Volta Redonda, que lidera com dez pontos.

Veja a lista de relacionados do Flamengo para o clássico com o Botafogo:

Goleiros - Hugo Souza, Gabriel Batista e João Fernando

Laterais - Matheuzinho, João Lucas, Renê e Ramon

Zagueiros - Bruno Viana, Noga, Otávio e Léo Pereira

Meio-campistas - João Gomes, Hugo Moura, Max, Richard, Pepê e Yuri

Atacantes - Michael, Thiaguinho, Lázaro, Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz.