Sem Rogério Ceni, São Paulo faz sua estreia no Paulista

Sem seu capitão dentro das quatro linhas, a equipe terá no gol o reserva Denis, que mesmo com a chance no primeiro jogo sabe que, quando Rogério Ceni retornar, ele voltará para o banco. "Tenho de encarar isso com naturalidade. O Rogério também passava por isso quando era reserva do Zetti. Podia entrar e jogar bem, mas o titular sempre voltava. Respeito e busco meu espaço devagar. Minha cabeça está voltada para ajudar a equipe. Sei que quando ele estiver bom, vai jogar, porque hoje é um ídolo não só do São Paulo", comentou.

Mais do que saber que será reserva enquanto Rogério Ceni estiver jogando, Denis pensa em presentear o amigo com a vitória. "Se vencermos e conquistarmos os três pontos, vai ser um bom presente para ele, pois é uma ótima pessoa e um profissional que gosta de vencer".

Desde cedo o reserva tem admiração pelo capitão são-paulino. E foi na convivência que aprendeu a melhorar os chutes. "Cresci vendo o Rogério jogar desde quando eu estava nas categorias de base. A reposição de bola dele me chamou a atenção. Na Ponte Preta, eu treinava muito isso. Depois, a convivência com ele ajudou bastante. Hoje o goleiro que sabe jogar com os pés ajuda muito a sua equipe. Tenho de tirar proveito disso e quero que a equipe conte comigo também com os pés".

Denis vai comandar uma defesa bem diferente da que encerrou a última temporada. Se o lateral-direiro paraguaio Piris e o zagueiro João Filipe são remanescentes do grupo do ano passado, Cortês e Edson Silva farão suas estreias com a camisa tricolor. Eles chegaram como apostas da temporada e com a tentativa de mudar um pouco o perfil do elenco, que segundo a diretoria era muito apático.

BOTAFOGO - O time de Ribeirão Preto aposta no mistério para tentar surpreender em sua estreia no Campeonato Paulista. Ainda sem poder contar com alguns de seus reforços, o técnico Lori Sandri optou por esconder o time que enfrenta o São Paulo.

Durante os últimos treinos, o treinador testou várias formações e mudou o esquema tático em vários momentos. Trabalhou com três zagueiros, três volantes e dois armadores. A formação escolhida, porém, ele pretende segurar até os vestiários. "Não vamos adiantar para não facilitar a vida do São Paulo", justificou.

No entanto, já é certo que Lori Sandri não poderá contar com os dois principais reforços do Botafogo para o Paulistão. Contratados nesta semana, o meia Camilo, ex-Cruzeiro, e o atacante André Dias, ex-Santos e Vasco, ainda está longe da condição física ideal.