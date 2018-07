Sem Ronaldinho, Atlético-MG encara o Sport no Recife

Em meio a um momento turbulento com a direção do Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho é a única ausência certa do time para a partida contra o Sport, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 16 horas deste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O meia foi liberado para poder participar do amistoso de despedida de Deco, em Portugal, mas, apesar de não ter embarcado para a Europa, também não compareceu ao CT da equipe, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, para participar das atividades com o restante do grupo.

Mesmo que estivesse à disposição, Ronaldinho Gaúcho não tinha lugar garantido entre os titulares no confronto deste domingo, pois vem apresentando atuações medianas e foi tirado de campo mais cedo pelo técnico Levir Culpi nos últimos compromissos.

Segundo o diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf, o meia foi liberado com a concordância do treinador e foi uma "surpresa" para a direção alvinegra a sua ausência no voo para Lisboa. "Nós não acobertamos nenhum jogador", afirmou, salientando que vai esperar a reapresentação do jogador na terça-feira para ouvir as suas explicações.

Sem o meia, o time deve entrar em campo com praticamente os mesmos titulares que conquistaram a Recopa Sul-Americana na última quarta. A única mudança, de acordo com o técnico, será a presença de Guilherme na vaga de Ronaldinho Gaúcho.