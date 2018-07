Sem Ronaldinho, Atlético-MG vence Araxá por 3 a 0

Sem contar desta vez com Ronaldinho Gaúcho, que foi poupado pelo técnico Cuca depois de ter sido decisivo para a sua equipe na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na estreia da Copa Libertadores, o Atlético-MG venceu o Araxá por 3 a 0, neste domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

O resultado deixou o Atlético-MG com seis pontos, empatado provisoriamente com o Cruzeiro, que enfrenta o Guarani, fora de casa, nesta noite de domingo, podendo voltar a se isolar no topo da tabela. Já o Araxá caiu para a quinta posição ao ficar estacionado nos três pontos.

Jô, no primeiro tempo, Bernard, com um golaço, e Alecsandro, na segunda etapa, marcaram os gols do triunfo dos atleticanos, que ganharam com facilidade mesmo sem a presença do seu maior astro, poupado já visando também o próximo duelo da equipe na Libertadores, no dia 26 de fevereiro, contra o Arsenal Sarandí, na Argentina.

O Atlético começou o duelo deste domingo de forma eletrizante e já aos 15 segundos, após chute de Bernard na trave, Diego Tardelli marcou, mas estava em posição de impedimento, assinalado pela arbitragem.

Porém, o primeiro gol não demorou muito a sair. Aos 22 minutos, Diego Tardelli tocou para Jô, que invadiu a área, protegeu a bola dos marcadores e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro do Araxá.

Já na etapa final, aos 23 minutos, após aproveitar uma bola mal afastada pela zaga adversária, Bernard recebeu no bico da pequena área e soltou a bomba de pé esquerdo, acertando o ângulo direito do goleiro rival: um golaço.

E, aos 41 minutos, Alecsandro aproveitou outra bola que a defesa do Araxá não conseguiu afastar em disputa com Araújo e, livre na cara do gol, tocou rasteiro para as redes para selar o 3 a 0.