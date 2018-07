Sem Ronaldinho, Cuca relaciona 21 jogadores para enfrentar o Santos

SÃO PAULO - Um dia depois de o Atlético-MG confirmar que Ronaldinho Gaúcho sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita, o técnico Cuca relacionou 21 jogadores, neste sábado para a partida que o time fará diante do Santos, às 18h30 deste domingo, no Estádio Independência. A partida, que vai acontecer em Belo Horizonte, será válida pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um tradicional treino recreativo de véspera de jogo, que contou com um trabalho de cobranças de faltas realizado por alguns jogadores, marcou o último dia de preparação da equipe mineira para o confronto diante dos paulistas.

Além de Ronaldinho, que inclusive pode desfalcar a equipe no Mundial de Clubes da Fifa, o Atlético não poderá contar com o goleiro Victor, suspenso após ter sido expulso no empate por 1 a 1 com o Criciúma, na última quarta-feira. Gilberto Silva, Guilherme e Michel também estão fora do jogo, por conta de lesões.

Confira a lista de jogadores relacionados para o jogo deste domingo:

Goleiros: Giovanni e Lee.

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Júnior César e Richarlyson.

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva e Emerson.

Volantes: Pierre, Josué, Leandro Donizete, Lucas Cândido e Rosinei.

Meia: Dátolo.

Atacantes: Jô, Diego Tardelli, Alecsandro, Fernandinho, Neto Berola e Luan.