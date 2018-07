Sem Ronaldinho Gaúcho, Atlético-MG enfrenta Botafogo Em terceiro lugar na tabela de classificação com 66 pontos, um atrás do vice-líder Grêmio, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no Engenhão, sem o seu principal jogador. Ronaldinho Gaúcho sentiu um pancada no joelho e vai desfalcar o time na partida pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.