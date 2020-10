Sem Ronaldo, Juventus inicia maratona de jogos empatando com o lanterna Crotone

A Juventus iniciou muito mal sua maratona de jogos. Neste sábado, visitou o lanterna Crotone e desperdiçou dois preciosos pontos, com empate por 1 a 1, no Campeonato Italiano. Diagnosticado com a covid-19, o atacante Cristiano Ronaldo foi desfalque.

Serão 7 jogos em 23 dias, o que obrigará o técnico Andrea Pirlo a rodar o elenco. Deste sábado até o dia 8 de novembro, a Juventus fará quatro jogos no Italiano (Crotone, Verona, Spezia e Lazio) e outros três na Liga dos Campeões (Dínamo de Kiev, terça-feira, Barcelona e Ferencváros).

O início da série foi com tropeço inesperado. Ninguém imaginava que a Juventus pudesse desperdiçar pontos diante do então lanterna. Amargou o 1 a 1 jogando com um a menos por 30 minutos. O lateral estreante Federico Chiesa deu o passe para o gol de Morata e depois levou vermelho por entrada dura.

Com a igualdade, a atual eneacampeã italiana amarga apenas a quarta colocação, com oito pontos. Quatro a menos que o líder Milan, dono de campanha perfeita. Foi o segundo empate em quatro rodadas. O Crotone somou seu primeiro ponto e subiu para 18°.

Autor do empate da Juventus, Álvaro Morata podia ter sido o herói do dia se o VAR não anulasse seu segundo gol no jogo. Após mais de três minutos de revisão, o árbitro eletrônico acusou impedimento milimétrico.

Até então o saco de pancadas do Italiano, foi o Crotone quem abriu o placar no Estádio Ezio Scida. Simy bateu com perfeição o pênalti, logo no início do jogo. Morata empatou escorando o belo lançamento de Chiesa.

Foi o primeiro jogo sem Cristiano Ronaldo, que deve ser ausência em no mínimo outras duas partidas. A esperança em Turim é que volte diante do Barcelona, na Liga dos Campeões, dia 28 de outubro, com mando italiano. A Juventus mostrou diante do Crotone que necessita muito do astro português.