Sem Ronaldo, Portugal bate Polônia e encaminha vaga na Liga das Nações

A seleção portuguesa visitou a Polônia nesta quinta-feira, em Chorzów, e ficou muito perto de uma vaga nas semifinais da Liga das Nações da Uefa. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado pelo técnico Fernando Santos, a equipe fez 3 a 2 sobre o adversário em um movimentado duelo.

O resultado levou Portugal a seis pontos, na liderança isolada do Grupo 3 da Liga A, a primeira divisão do torneio. Já são cinco pontos de vantagem para a Polônia e a Itália, a duas partidas para o fim da primeira fase. Vale lembrar que apenas o líder de cada chave avança às semifinais.

Nesta quinta, Portugal começou melhor e perdeu bom momento com André Silva nos primeiros minutos. Mas bastou um erro de Rui Patricio para que a Polônia marcasse. Aos 18 minutos, Rafal Kurzawa cobrou escanteio da direita, o goleiro não saiu e Piatek, em grande fase neste início de temporada, marcou de cabeça.

Durou pouco, porém, a felicidade polonesa, porque o gol acordou Portugal, que virou ainda no primeiro tempo. Aos 31, Pizzi recebeu na linha de fundo e cruzou para o meio da área, onde André Silva apareceu para desviar para a rede. Dez minutos mais tarde, Rubén Neves deu lançamento longo, Rafa Silva mostrou muita qualidade no domínio, já tirando do goleiro, e Glik marcou contra, na tentativa de salvar o gol certo.

Se já havia sido movimentado na primeira etapa, o jogo voltou para o segundo tempo ainda mais aceso. E não demorou para que Portugal se aproximasse da vitória. Aos seis minutos, em contra-ataque, Bernardo Silva recebeu pela direita, foi cortando para o meio e finalizou sem chances para Fabianski.

A desanimada Polônia encontrou um gol em lindo chute de Blaszczykowski, aos 31 minutos, que acordou a equipe. Mas foi Portugal que chegou com perigo no fim, aproveitando os contra-ataques. No principal deles, Renato Sanches chegou a cortar o goleiro antes de finalizar, mas Glik salvou em cima da linha.

OUTROS RESULTADOS

Pela Liga C, a terceira divisão do torneio, três jogos movimentaram a quinta-feira. No Grupo 1, Israel derrotou a Escócia por 2 a 1, em casa. Já pela chave 4, vitórias dos visitantes. A Sérvia fez 2 a 0 em Montenegro e a Romênia bateu a Lituânia por 2 a 1.

Na Liga D, a quarta e última divisão da competição, apenas dois jogos nesta quinta. Pelo Grupo 3, Kosovo recebeu Malta e triunfou por 3 a 1, enquanto o Azerbaijão visitou Ilhas Faroe e fez 3 a 0.