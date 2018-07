Sem Ronaldo, Portugal vence Luxemburgo; Itália só empata com a Romênia Sem poder contar com Cristiano Ronaldo, que nem foi convocado, o técnico Fernando Soares resolveu fazer testes no elenco e escalou um time reserva para enfrentar Luxemburgo, nesta terça-feira, em amistoso fora de casa. Mesmo assim, Portugal conseguiu a vitória por 2 a 0, em gols marcados por André André e Nani, que entrou no segundo tempo.