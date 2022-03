Sem Roni, Vitor Pereira comanda primeiro treino tático no Corinthians

O técnico Vitor Pereira enfim comandou o seu primeiro tático com quase todo o elenco do Corinthians. A atividade foi realizada na tarde desta quarta-feira, visando o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 16h, no Morumbi. A ausência foi o meia Roni, com um desconforto no músculo posterior da coxa direita.

Roni permaneceu com a equipe de fisioterapia na parte interna do Centro de Treinamento Joaquim Grava. Os demais atletas trabalharam normalmente, sob os olhares do treinador, que fez um trabalho tático, além de uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Os jogadores ainda realizaram trabalhos de finalização e de cabeceios defensivos.

Leia Também Jandrei testa positivo para covid-19 e Volpi volta ao São Paulo no clássico

Vitor Pereira indicou que entrará em campo neste sábado com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

INSCRITOS

O Corinthians inscreveu nesta quarta-feira mais sete jogadores das categorias de base para o Campeonato Paulista. São eles: os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan, o lateral-direito Léo Mana, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo, além do atacante Felipe Augusto.

Os jogadores entraram na Lista B, especificamente para atletas das categorias de base do clube. O treinador Vitor Pereira já avisou que pretende dar algumas oportunidades aos jovens atletas, alguns vêm participando dos últimos treinamentos.

Já classificado às quartas de final do Paulistão, o Corinthians aparece com 17 pontos, na liderança do Grupo A. Aparecem na sequência: Guarani (dez), Inter de Limeira (oito) e Água Santa (sete).