Sem Rony e Luiz Adriano, Palmeiras encerra preparação para jogo no Chile

Sem contar com dois dos seus principais atacantes em campo, o Palmeiras encerrou nesta terça-feira a sua preparação para o retorno da Copa Libertadores, após a disputa da Copa América. O time paulista vai enfrentar a Universidad Católica, no Chile, nesta quarta, pela ida das oitavas de final.

E ainda não será desta vez que Abel Ferreira poderá contar com Luiz Adriano e Rony. O primeiro se recupera de um edema no joelho direito, enquanto o segundo se reabilita de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Nesta terça, eles deram sequência aos seus tratamentos e não foram a campo para as atividades com os demais companheiros.

Sem a dupla, Abel concentrou sua atenção no trabalho tático, que durou quase uma hora. O treinador comandou atividades de transições, balanços e passes verticais. Aprimorou jogadas de bola parada, jogadas ensaiadas e posicionamentos específicos. O treino terminou com alguns jogadores, como Gustavo Scarpa e Raphael Veiga, treinando cobranças de faltas e de pênaltis.

Se não poderá contar com Luiz Adriano e Rony, o treinador terá ao menos um retorno de peso. O goleiro Weverton já foi reintegrado ao grupo após defender a seleção brasileira na Copa América. Abel também pode ter a volta do zagueiro Luan, que havia sido poupado do clássico com o Santos em razão de dores musculares.

Desta forma, o treinador português poderá escalar o Palmeiras nesta quarta com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.