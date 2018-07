Real lança uniformes para 2015/16 e deixa o rosa de lado

Nesta segunda-feira, o Real Madrid apresentou o novo uniforme para a temporada 2015/16. Uma das diferenças com o modelo do ano que acabou de terminar é na gola, que perdeu os botões e é totalmente redonda. As listras da fornecedora do material na manga deixaram de ser pretas e agora são prateadas. O calção e os meiões também seguem o mesmo estilo, todos brancos e com as faixas em cinza.

A principal mudança acontece no segundo uniforme, que era rosa na temporada passada e foi usado apenas duas vezes pelo time merengue. A partir de agosto, o Real Madrid vestirá um fardamento totalmente cinza e com detalhes em amarelo fluorescente. Nesta camisa o símbolo do time perde suas cores dourada e azul e sobram somente os contornos em branco.

Na primeira opção, os goleiros vestirão uma peça toda preta e com uma faixa prateada na barra da camiseta. Já o uniforme de alternativo é verde escuro com os detalhes em um tom mais claro. Assim como a segunda camisa do uniforme dos jogadores de linha, o escudo é monocromático.

Em nota, a Adidas informa que o novo uniforme "parte do princípio de que, para o Real Madrid, vencer não é o bastante. Todas as vitórias precisam ser perfeitas." Segundo a marca, o branco é "uma nova tela para o clube pintar novas glórias'. Já o cinza 'é associado à estética urbana e o tom prateado desta versão lembra todos os troféus conquistados pelo Real e os que ele irá vencer."

O clube e a marca alemã estão juntos desde a temporada 1998/99 e têm contrato até a temporada 2019/2020, rendendo cerca de 32 milhões de euros (R$ 112 milhões ) por ano. O acordo é o segundo mais caro do futebol mundial, atrás apenas do vínculo da própria Adidas com o Manchester United, firmado neste ano e que vai render US$ 100 milhões (R$ 312,14 milhões) até 2025.