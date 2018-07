Sem Samuel Eto'o, Camarões faz 4 a 1 na Costa do Marfim

Apesar de não contar mais com o centroavante Samuel Eto'o, que se aposentou da seleção, Camarões fez bonito no seu primeiro grande desafio sem o craque. Nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, goleou Costa do Marfim, em casa, pelo placar de 4 a 1. O atacante Vincent Aboubaka marcou duas vezes, enquanto Yaya Toure descontou para os marfinenses.

Esta foi a segunda vitória de Camarões, que vinha de 2 a 0 sobre a República Democrática do Congo, na estreia. Já Costa do Marfim segue com três pontos. No sábado, havia ganhado de Serra Leoa por 2 a 1. Também pelo Grupo D, nesta quarta, Serra Leoa levou 2 a 0 dos congoleses. O jogo teve mando invertido e aconteceu em Lubumbashi, no Congo, por conta do surto de Ebola em Serra Leoa.

Pelo Grupo A, num clássico do norte da África, o Egito, maior campeão da Copa Africana, perdeu em casa da Tunísia, por 1 a 0. Senegal fez 2 a 0 em Botsuana. Gana, no Grupo E, ganhou fora de casa de Togo, por 3 a 2, e chegou a quatro pontos na chave.

Outro jogo entre dois times de renome no continente foi entre África do Sul e Nigéria, que ficaram no 0 a 0 na Cidade do Cabo. Com um ponto em duas rodadas, os nigerianos, que foram até as oitavas de final da Copa, já se complicaram nas Eliminatórias.