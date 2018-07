Sem Sasha e Victor Cuesta, Inter treina com Ortiz, Camilo e Nico López no time O elenco do Internacional realizou na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, mais um treino de preparação para o jogo diante do Guarani, no próximo sábado, às 17h30, no Beira-Rio, pela rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o acesso já assegurado à elite nacional, a equipe não pôde contar com Eduardo Sasha e Victor Cuesta e treinou com o zagueiro Ortiz, o meia Camilo e o atacante Nico López como novidades na escalação titular.