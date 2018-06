Sem Scarpa e com Dracena no banco, Palmeiras enfrenta o Novorizontino

Dono da melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta neste sábado o Novorizontino, melhor do Interior, pelas quartas de final do Estado. As equipes se enfrentam um ano depois na mesma etapa do torneio. Em 2017, foram dois triunfos palmeirenses, por 3 a 1 e 3 a 0.

A equipe viaja a Novo Horizonte com o discurso de cautela para o duelo. "É importante ter concentração máxima, analisa o técnico Roger Machado. “É um time forte ofensivamente, ainda mais em casa. Vai ser uma parada dura.”

A principal novidade do Palmeiras para a partida é o zagueiro Edu Dracena, fora dos primeiros 13 jogos do time no ano. O jogador fez uma pré-temporada com trabalhos específicos para evitar lesões e acabou precisando tratar uma inflamação no quadril. Estará no banco contra o Novorizontino.

Roger Machado ainda não poderá condar com o lateral esquerda Diogo Barbosa, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo em janeiro e ainda não pôde estrear pelo Palmeiras - ele treinou com o grupo durante toda a semana, mas ainda trabalhar seu condicionamento físico.

"O Edu vai para o banco", disse o treinador. "O Diogo ainda não, carece de um pouco mais de treino. Conto com o Edu como conto com todos os outros zagueiros. Se estiver bem, vai ter oportunidade. Jogando bem, vai permanecer."

Outra baixa do elenco é Gustavo Scarpa. A "rescisão" do atleta foi registrada na sexta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF depois que a Justiça do Rio derrubou a liminar que permitiu que o atleta deixasse o Fluminense no início do ano. Por causa disso, ele não pode atuar mais pelo Palmeiras até que o impasse seja resolvido.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Palmeiras

Novorizontino: Oliveira; Tony, Anderson Salles, Tallyson e Éder; Adilson Goiano, Jean Patrick e Jean Carlos; Cléo Silva, Alisson Safira e Juninho. Técnico: Doriva.

Palmeiras: Jailson; M. Rocha, Antônio Carlos, T. Martins e Victor Luis; Felipe Melo e B. Henrique; Lucas Lima, Dudu e Willian; Borja. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza.

Local: Jorge Ismael de Biasi.

Horário: 19h